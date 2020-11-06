Оже-Альяссим расстался с тренером, который работал с ним с 14 лет

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим объявил о завершении трудовых отношений с Гийомом Марксом — тренером, работавшим с ним с 15-летнего возраста.
«Наше сотрудничество завершается на уважении друг к другу. За последние шесть лет у меня была возможность работать с тренером, который полностью посвятил себя моей карьере и успеху моего проекта. Он помог мне развиваться как теннисисту и как личности, несмотря на множество проблем, с которыми мы сталкивались на этом пути.
Гийом — одна из главных причин, по которой я сейчас нахожусь на этом этапе моей карьеры. Думаю, мы можем гордиться тем, чего достигли вместе. Вдобавок ко всему он научил меня фундаментальным ценностям, которые будут помогать мне всю оставшуюся жизнь. И это для меня бесценно.
Спасибо за всё, тренер, бесконечно тебе благодарен!» — написал канадец на своей странице в «Инстаграме».
В настоящее время 20-летний Оже-Альяссим является 21-й ракеткой мира. В 2020 году 20-летний теннисист провёл 41 матч, в которых одержал 23 победы.
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