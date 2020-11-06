Андреа Гауденци — о профсоюзе теннисистов: время для единства, а не разделения

Глава АТР Андреа Гауденци прокомментировал создание профсоюза теннисистов Вашеком Поспишилом и Новаком Джоковичем, недавно покинувшим пост президента Союза игроков АТР.



«Очевидно, что это был очень трудный период для игроков. Мы были в подвешенном состоянии до конца июля, когда тур возобновился и состоялся US Open. Многие были разочарованы. Я сам был игроком и понимаю их душевное состояние, но мы прислушивались к их жалобам.

Мы все соберёмся вместе в конце ноября или в декабре. Конечно, мы открыты для дискуссий (с Джоковичем и Поспишилом. — Прим. «Чемпионата»), но пришло время для единства, а не для разделения", — приводит слова Гауденци Ubitennis.



Андреа Гауденци выиграл три турнира АТР в одиночном разряде. 47-летний итальянец вступил в должность в качестве главы Ассоциации теннисистов-профессионалов 1 января 2020 года.