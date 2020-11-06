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В понедельник Медведев обойдёт Федерера и станет 4-й ракеткой мира

В понедельник Медведев обойдёт Федерера и станет 4-й ракеткой мира
Теннис / ATP 0

В понедельник, 9 ноября, россиянин Даниил Медведев поднимется на четвёртую строчку в рейтинге ATP. Он сместит 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.

Сегодня, 6 ноября, россиянин со счётом 6:3, 6:1 одолел аргентинца Диего Шварцмана в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Париже (Франция).

Федерер пропустил почти весь 2020 соревновательный год из-за травмы колена. Недавно он перенёс операцию, а позже стало известно, что швейцарец планирует вернуться к старту следующего сезона на Australian Open.

Последний раз Медведев был в топ-4 рейтинга ATP в январе 2020 года.

Напомним, что Итоговый чемпионат ATP с участием восьмёрки лучших за исключением Федерера пройдёт в Лондоне с 15 ноября.

Даниил Медведев обойдёт Федерера! Россиянин снова станет 4-й ракеткой мира
Выход в полуфинал на «Мастерсе» в Париже гарантировал Медведеву возвращение в топ-4 рейтинга ATP.
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