Даниил Медведев поделился эмоциями после выхода в полуфинал «Мастерса» в Париже

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Париже (Франция). В четвертьфинальном матче он со счётом 6:3, 6:1 обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана.

«Это был хороший матч. Я держал уровень, а он допустил несколько ошибок, что позволило мне контролировать матч. Не почувствовал, что матч прошёл быстро, так как в играх с Диего всегда присутствуют длительные розыгрыши. Рад, что сегодня удалось одержать быструю победу. Доволен тем, что далеко прошёл на турнире, это поможет мне на Итоговом чемпионате ATP. Сегодня я показал хороший теннис», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

За выход в финал соревнований Медведев поборется с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Милош Раонич (Канада).