Даниил Медведев поделился эмоциями после выхода в полуфинал «Мастерса» в Париже
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Париже (Франция). В четвертьфинальном матче он со счётом 6:3, 6:1 обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана.
«Это был хороший матч. Я держал уровень, а он допустил несколько ошибок, что позволило мне контролировать матч. Не почувствовал, что матч прошёл быстро, так как в играх с Диего всегда присутствуют длительные розыгрыши. Рад, что сегодня удалось одержать быструю победу. Доволен тем, что далеко прошёл на турнире, это поможет мне на Итоговом чемпионате ATP. Сегодня я показал хороший теннис», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
За выход в финал соревнований Медведев поборется с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Милош Раонич (Канада).
Даниил Медведев вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже
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