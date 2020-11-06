Местные власти не одобрили проведение Australian Open 2021 в «пузыре»

Словацкий теннисист Лукаш Лацко на своей странице в "Твиттере" опубликовал сообщение от ATP по поводу проведения Открытого чемпионата Австралии в 2021 году.
«К сожалению, австралийские власти не предоставили достаточно информации, чтобы принять окончательное решение. Мы осознаём важность вопроса и каждый день созваниваемся с Федерацией тенниса Австралии. Проведение Australian Open подтверждено, осталось только решить, как будет проходить карантинный период.
На данный момент проведение турнира в „пузыре“, как было в Нью-Йорке и Париже, не одобрено местными властями. Мы знаем, что это тяжело понять. Как игроки могут тренироваться, находясь в изоляции, но не соревноваться? Но это решение властей. Федерация тенниса Австралии пытается обжаловать его. На данный момент нам необходимо сохранять спокойствие и надеяться получить больше информации в ближайшее время», — говорится в сообщении.
До предполагаемого заезда теннисистов на Australian Open остаётся несколько недель.
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