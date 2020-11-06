Тарпищев: четвёртая ракетка мира — отличный результат. За это Медведева надо похвалить

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Даниила Медведева, который 9 ноября станет четвёртой ракеткой мира, на «Мастерсе» в Париже (Франция).

«На успех Медведева влияет психологический фактор. Ему нужно было войти в соревнования. Это первый турнир, где он играет каждый день, где тренируется нервная система. Он выиграл три матча подряд. Когда он проиграл первые раунды в Гамбурге и на «Роллан Гаррос», то потерял уверенность. Он подвержен этому, когда лихорадит нервы.



Сейчас он на подъёме. Если он сейчас продолжит в том же духе, то на Итоговом тоже может выступить хорошо. Главное, чтобы нервная система продолжала быть в хорошем состоянии. Четвёртая ракетка мира — это отличный результат. За это Даню надо похвалить. Будем надеяться, что вместе с Рублёвым дальше полезут вверх», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.