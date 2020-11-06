Определился соперник Даниила Медведева по 1/2 финала «Мастерса» в Париже

Канадский теннисист Милош Раонич вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже (Франция). В четвертьфинальном матче он со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (9:7) обыграл представителя Франции Уго Умбера.
Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Раонич 25 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 10. На счету Умбера 9 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк. На тай-брейке третьего сета Раонич спасся с двойного матчбола соперника.
За выход в финал соревнований Раонич поборется с россияном Даниилом Медведевым, который со счётом 6:3, 6:1 обыграл аргентинца Диего Шварцмана.
Турнир с призовым фондом € 3 732 680 стартовал 2 ноября. В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, в финале обыгравший Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир.
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