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Определился соперник Даниила Медведева по 1/2 финала «Мастерса» в Париже

Определился соперник Даниила Медведева по 1/2 финала «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Милош Раонич вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже (Франция). В четвертьфинальном матче он со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (9:7) обыграл представителя Франции Уго Умбера.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Раонич 25 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 10. На счету Умбера 9 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк. На тай-брейке третьего сета Раонич спасся с двойного матчбола соперника.

За выход в финал соревнований Раонич поборется с россияном Даниилом Медведевым, который со счётом 6:3, 6:1 обыграл аргентинца Диего Шварцмана.

Турнир с призовым фондом € 3 732 680 стартовал 2 ноября. В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, в финале обыгравший Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир.

Париж. 1/4 финала
06 ноября 2020, пятница. 17:40 МСК
Милош Раонич
17
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 9
3 		6 6 7
         
Уго Умбер
34
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
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