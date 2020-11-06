«Вернулся к работе». Роджер Федерер показал, как тренируется на корте

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер на своей странице в «Твиттере» опубликовал фотографию с тренировки на корте.
«Вернулся к работе», — написал Федерер.
Посмотреть фотографию можно на странице Роджера Федерера в "Твиттере".
Роджер Федерер пропустил почти весь 2020 соревновательный год из-за травмы колена. Недавно он перенёс операцию, а позже стало известно, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» планирует вернуться к старту следующего сезона на Australian Open.
39-летний швейцарец — шестикратный победитель Australian Open, восьмикратный — Уимблдонского турнира, также на его счету пять побед в Открытых чемпионатах США и одна — на «Ролан Гаррос».
На следующей неделе россиянин Даниил Медведев сместит Федерера с четвёртой строчки в рейтинге ATP.
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