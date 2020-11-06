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Видеообзор уверенной победы Медведева над Шварцманом в четвертьфинале «Мастерса» в Париже

Видеообзор уверенной победы Медведева над Шварцманом в четвертьфинале «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Вашему вниманию предлагается видеообзор четвертьфинального матча «Мастерса» в Париже (Франция), где россиянин Даниил Медведев со счётом 6:3, 6:1 обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Медведев 8 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из шести. На счету Шварцмана ни одного эйса и ни одной двойной ошибки.

За выход в финал соревнований Медведев поборется с Милошем Раоничем из Канады.

Турнир с призовым фондом € 3 732 680 стартовал 2 ноября. В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, в финале обыгравший Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир.

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