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Зверев обыграл Вавринку и встретится с Надалем в полуфинале «Мастерса» в Париже

Зверев обыграл Вавринку и встретится с Надалем в полуфинале «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Немец Александр Зверев вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже (Франция). В четвертьфинальном матче он со счётом 6:3, 7:6 (7:1) обыграл представителя Швейцарии Стэна Вавринку.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Зверев 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 4. На счету Вавринки 2 эйса, 1 ошибка на подаче и 2 реализованных брейка.

За выход в финал Зверев поборется со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем, который обыграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту.

Турнир с призовым фондом € 3 732 680 стартовал 2 ноября. В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, обыгравший в финале Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир.

Париж. 1/4 финала
06 ноября 2020, пятница. 23:20 МСК
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 1  
         
Стэн Вавринка
20
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
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