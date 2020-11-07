Зверев обыграл Вавринку и встретится с Надалем в полуфинале «Мастерса» в Париже
Немец Александр Зверев вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже (Франция). В четвертьфинальном матче он со счётом 6:3, 7:6 (7:1) обыграл представителя Швейцарии Стэна Вавринку.
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Зверев 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 4. На счету Вавринки 2 эйса, 1 ошибка на подаче и 2 реализованных брейка.
За выход в финал Зверев поборется со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем, который обыграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту.
Турнир с призовым фондом € 3 732 680 стартовал 2 ноября. В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, обыгравший в финале Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир.
Париж. 1/4 финала
06 ноября 2020, пятница. 23:20 МСК
7
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 7
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|6 1
20
Стэн Вавринка
С. Вавринка
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