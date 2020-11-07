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Болгарина Лазарова сняли с турнира в Софии из-за коронавируса

Болгарина Лазарова сняли с турнира в Софии из-за коронавируса
Теннис / ATP 0

Болгарский теннисист Александар Лазаров, получивший wild card на турнир ATP 250 в Софии, не сможет принять участие в соревнованиях. Об этом сообщил журналист Энрико Рива на своей странице в «Твиттере».

Тест спортсмена на коронавирус дал положительный результат, и его исключили из сетки. Примечательно, что решение о снятии Лазарова с турнира было принято в его день рождения — 6 ноября болгарину исполнилось 23 года.

Сообщалось, что ряд теннисистов решил пропустить соревнования в Софии. С турнира снялись Милош Раонич (Канада), Уго Умбер (Франция), Борна Чорич (Хорватия), Филип Краинович, Душан Лайович (оба — Сербия), Джордан Томпсон (Австралия) и Фелисьяно Лопес (Испания). В состязаниях не примет участия и россиянин Карен Хачанов.

Раонич, Чорич и ещё пять теннисистов снялись с турнира в Софии
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