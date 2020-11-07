«Я сильно разочарован». Уго Умбер — о вылете с парижского «Мастерса»
Французский теннисист Уго Умбер, проигравший канадцу Милошу Раоничу в четвертьфинале «Мастерса» в Париже, прокомментировал свой вылет с турнира.
«Я сильно разочарован. Сейчас мне нужно немного отдохнуть и осознать, что произошло. На протяжении двух-трёх недель я чувствовал, что делаю успехи. Но я всё ещё счастлив. У меня были хорошие матчи с очень сильными игроками. Но чтобы мне выйти на следующий уровень, нужно улучшать свои выступления», — приводит слова Умбера Tennis World USA.
Напомним, что Умбер уступил Раоничу в трёх сетах. Матч, длившийся 2 часа и 18 минут, завершился со счётом 3:6, 6:3, 6:7(7:9) в пользу канадца. В полуфинале парижского «Мастерса» Раонич сразится с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
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