Надаль: нужно прибавить в игре на приёме — Карреньо-Бусто слишком легко брал свои подачи

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над соотечественником, Пабло Карреньо-Бустой, в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Париже (Франция) — 4:6, 7:5, 6:1.
«Нужно отдать должное Пабло за матч, который он провёл. Во многих ситуациях он действовал безукоризненно и при этом агрессивно. Считаю, мне нужно лучше играть на приёме. Подаю я в целом неплохо, но на приёме нужно играть лучше, это даст мне возможность продолжить успешное выступление на турнире.
Карреньо-Буста здорово начал играть и слишком легко брал свои подачи — это плохо в контексте моих действий. Я не создавал практически никаких проблем на приёме. Думаю, это и стало моей главной проблемой в матче», — цитирует Надаля официальный сайт АТР.
За выход в финал соревнований Надаль поспорит с немцем Александром Зверевым.
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