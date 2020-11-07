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Надаль: нужно прибавить в игре на приёме — Карреньо-Бусто слишком легко брал свои подачи

Надаль: нужно прибавить в игре на приёме — Карреньо-Бусто слишком легко брал свои подачи
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над соотечественником, Пабло Карреньо-Бустой, в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Париже (Франция) — 4:6, 7:5, 6:1.

«Нужно отдать должное Пабло за матч, который он провёл. Во многих ситуациях он действовал безукоризненно и при этом агрессивно. Считаю, мне нужно лучше играть на приёме. Подаю я в целом неплохо, но на приёме нужно играть лучше, это даст мне возможность продолжить успешное выступление на турнире.

Карреньо-Буста здорово начал играть и слишком легко брал свои подачи — это плохо в контексте моих действий. Я не создавал практически никаких проблем на приёме. Думаю, это и стало моей главной проблемой в матче», — цитирует Надаля официальный сайт АТР.

За выход в финал соревнований Надаль поспорит с немцем Александром Зверевым.

Париж. 1/4 финала
06 ноября 2020, пятница. 20:40 МСК
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 1
         
Пабло Карреньо-Буста
15
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
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