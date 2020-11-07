Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Раонич в полуфинале турнира в Париже

Сегодня, 7 ноября, состоится полуфинальный матч соревнований категории «Мастерс» в Париже (Франция), в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и канадец Милош Раонич.
В четвертьфинальных матчах Рублёв обыграл аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 6:1), а Раонич оказался сильнее Уго Умбера из Франции (6:3, 3:6, 7:6 (9:7)).
Даниил и Милош ранее встречались друг с другом дважды — в обоих случаях победу праздновал представитель России.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Раонич на турнире в Париже.
В параллельном матче сыграют Рафаэль Надаль из Испании и представитель Германии Александр Зверев.
Турнир с призовым фондом € 3 732 680 стартовал 2 ноября. В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, в финале обыгравший Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир.
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