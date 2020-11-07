Вавринка: для меня Зверев — лучший игрок своего поколения, самый полноценный теннисист

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал поражение от немца Александра Зверева в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Париже (Франция).
«Неделя в Париже выдалась для меня и моего тенниса удачной. Провёл много классных матчей, играл с соперниками высочайшего уровня, при этом побеждая. На очереди Зверев, который уже на протяжении долгого времени показывает высочайший уровень тенниса. Для меня Алекс — лучший игрок своего поколения, наиболее полноценный теннисист.
Никогда ещё не обыгрывал Зверева, и, возможно, по этой причине он будет более уверен в себе. Тем не менее это ничего не меняет. Не могу найти решение в наших матчах, даже когда близок», — цитирует Вавринку Tennis Majors.
Следующим соперником Зверева станет вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль.
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