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Рублёв: для фанатов матч двух россиян является дерби. Для меня же — обычная игра

Рублёв: для фанатов матч двух россиян является дерби. Для меня же — обычная игра
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об отношении к матчам, в которых играет с соотечественниками.

«Я бы не сказал, что это тяжелее, но зрители действительно испытывают другие эмоции. Для российских фанатов такой матч – дерби. Все, кто смотрят игру, делятся сразу на два лагеря. Кто-то болеет за одного игрока, кто-то поддерживает второго. Для меня это обычная игра, очередной этап соревнования, я привык играть и против близких друзей, и против соотечественников. Это нормальная практика в теннисе, с которой периодически сталкиваешься», — цитирует Рублёва GQ Russia.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США 2020 года Андрей проиграл россиянину Даниилу Медведеву — 6:7 (6:8), 3:6, 6:7 (5:7).

US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2020, среда. 21:55 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 6 		3 6 5    
7 8 		6 7 7    
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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