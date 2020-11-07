Рублёв: для фанатов матч двух россиян является дерби. Для меня же — обычная игра
Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об отношении к матчам, в которых играет с соотечественниками.
«Я бы не сказал, что это тяжелее, но зрители действительно испытывают другие эмоции. Для российских фанатов такой матч – дерби. Все, кто смотрят игру, делятся сразу на два лагеря. Кто-то болеет за одного игрока, кто-то поддерживает второго. Для меня это обычная игра, очередной этап соревнования, я привык играть и против близких друзей, и против соотечественников. Это нормальная практика в теннисе, с которой периодически сталкиваешься», — цитирует Рублёва GQ Russia.
В четвертьфинале Открытого чемпионата США 2020 года Андрей проиграл россиянину Даниилу Медведеву — 6:7 (6:8), 3:6, 6:7 (5:7).
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