Тарпищев: мы на верном пути — никто не может похвастаться двумя игроками в топ-10

Глава федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал успешные выступления российских спортсменов в последних сезонах.



«Если говорить о результатах за последние годы, то у мужчин у нас сейчас двое теннисистов в восьмёрке (рейтинга АТР. — Прим. „Чемпионата“), ни одна страна не может похвастаться таким. А если смотреть на первую двадцатку рейтинга ATP, то наших там трое.



У девочек сейчас восемь российских теннисисток в первой сотне, но много молодых. Надеюсь, ситуация выправится. В целом мы находимся на верном пути развития», — цитирует Тарпищева ТАСС.



В настоящее время Даниил Медведев является пятой ракеткой мира, Андрей Рублёв — восьмой номер рейтинга АТР. Россиянин Карен Хачанов — на 19-й строчке табели о рангах.

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