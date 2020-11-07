Рублёв – об успехах российского тенниса: круто, что снова есть шансы на множество наград

Восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв в интервью GQ Russia поделился мнением по поводу прогресса отечественного тенниса в последние годы.

«Сейчас у нас много хороших, сильных российских теннисистов. Думаю, это просто стечение обстоятельств. Например, в Италии сейчас тоже много крутых спортсменов. В Австралии появляются сильные молодые игроки. Не считаю, что кто-то узнал некий секрет или открыл новую школу подготовки и поэтому теннис становится мощнее. Такой сейчас период. И это круто, что у России снова есть шансы завоевать множество наград на международных турнирах», — сказал Андрей.

На Итоговом турнире АТР, который пройдёт с 15 по 22 ноября в Лондоне, впервые за 20 лет сыграют два россиянина — Андрей Рублёв и Даниил Медведев.