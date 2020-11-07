Медведев вышел в финал «Мастерса» в Париже, обыграв Раонича

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция). В полуфинальном матче третий сеяный Медведев нанёс поражение десятой ракетке турнира канадцу Милошу Раоничу со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Медведев подал 7 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. Раонич 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк.

Медведев в третий раз в карьере обыграл Раонича в официальных матчах. Канадец ни разу не побеждал россиянина.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Даниил Медведев – Милош Раонич на «Мастерсе» в Париже.

За титул Медведев сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся испанец Рафаэль Надаль и представитель Германии Александр Зверев.