Медведев вышел в финал «Мастерса» в Париже, обыграв Раонича

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция). В полуфинальном матче третий сеяный Медведев нанёс поражение десятой ракетке турнира канадцу Милошу Раоничу со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 37 минут.
Медведев подал 7 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. Раонич 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк.
Медведев в третий раз в карьере обыграл Раонича в официальных матчах. Канадец ни разу не побеждал россиянина.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Даниил Медведев – Милош Раонич на «Мастерсе» в Париже.
За титул Медведев сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся испанец Рафаэль Надаль и представитель Германии Александр Зверев.
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