Медведев — о шансах на титул «Мастерса»: есть два игрока, и лишь один сможет победить

Пятая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев рассказал, как оценивает свои шансы на финальную игру и завоевание титула на «Мастерсе» в Париже.

«Конечно, это всегда 50 на 50. Есть два игрока, и лишь один сможет победить. Математически шанс добиться успеха составляет 50 процентов. Разумеется, будет непросто. Но я точно приложу максимум усилий», — сказал Медведев в интервью пресс-службе парижского «Мастерса».

Медведев в полуфинале «Мастерса» в третий раз в карьере обыграл Милоша Раонича в официальных матчах. Канадец ни разу не побеждал россиянина.

За титул Даниил сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся испанец Рафаэль Надаль и представитель Германии Александр Зверев. Финал «Мастерса» пройдёт 8 ноября.