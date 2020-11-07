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Медведев — о шансах на титул «Мастерса»: есть два игрока, и лишь один сможет победить

Медведев — о шансах на титул «Мастерса»: есть два игрока, и лишь один сможет победить
Теннис / ATP 0

Пятая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев рассказал, как оценивает свои шансы на финальную игру и завоевание титула на «Мастерсе» в Париже.

«Конечно, это всегда 50 на 50. Есть два игрока, и лишь один сможет победить. Математически шанс добиться успеха составляет 50 процентов. Разумеется, будет непросто. Но я точно приложу максимум усилий», — сказал Медведев в интервью пресс-службе парижского «Мастерса».

Медведев в полуфинале «Мастерса» в третий раз в карьере обыграл Милоша Раонича в официальных матчах. Канадец ни разу не побеждал россиянина.

За титул Даниил сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся испанец Рафаэль Надаль и представитель Германии Александр Зверев. Финал «Мастерса» пройдёт 8 ноября.

Медведев вышел в финал «Мастерса» в Париже, обыграв Раонича
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