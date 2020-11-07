Чесноков: такой Медведев на Итоговом может пройти далеко — давно не играл так хорошо

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выход россиянина Даниила Медведева в финал «Мастерса» в Париже. В полуфинале Даниил со счётом 6:4, 7:6 (7:4) нанёс поражение десятой ракетке турнира канадцу Милошу Раоничу.

«Заждались такого Медведева. Наконец, он вышел в финал. С де Минором он раскрылся, после чего шёл уже без сбоев. Наконец-то Даню прорвало. Видим Медведева, который один из лучших в мире. Против такого игрока, как Раонич, очень тяжело играть, ведь он хорошо подаёт. Но Даня поставил стенку, что он ничего не мог сделать.

Что касается финала, то Надаль пока на турнире не показывает себя лучшего. Я вообще думал, что он проиграет Карреньо-Бусте, потому что Рафа в первом сете вообще не успевал. Но такой Медведев на Итоговом может пройти далеко, Даня давно не играл так хорошо. Это придаст ему большой уверенности», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Медведев вышел в финал «Мастерса» в Париже, обыграв Раонича