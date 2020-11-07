Медведев: когда играешь с Раоничем, всегда чувствуешь опасность
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над канадцем Милошем Раоничем в полуфинале «Мастерса» в Париже.
«Когда играешь с Милошем, всегда чувствуешь опасность. Ему достаточно одного брейка — после этого отыграться было бы крайне непросто. Поэтому старался всё время сохранять концентрацию. Первый сет прошёл просто здорово, мне не пришлось отыгрывать ни одного брейк-пойнта. Второй сет был уже намного упорнее. Было сложно, но я очень рад, что вышел в финал», — сказал россиянин в интервью пресс-службе парижского «Мастерса».
В финале «Мастерса», который состоится 8 ноября, Даниил сыграет с победителем второго полуфинала: в нём встретятся испанский теннисист Рафаэль Надаль и представитель Германии Александр Зверев.
Медведев вышел в финал «Мастерса» в Париже, обыграв Раонича
Медведев и Рублёв через 20 лет после Кафельникова и Сафина пробились в восьмёрку лучших
Андрей Рублёв закрепился на 8-м месте, а Даниил Медведев вернулся в топ-5. Но это не предел. Что ждать от «Мастерса» в Париже?
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