Медведев: когда играешь с Раоничем, всегда чувствуешь опасность

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над канадцем Милошем Раоничем в полуфинале «Мастерса» в Париже.

«Когда играешь с Милошем, всегда чувствуешь опасность. Ему достаточно одного брейка — после этого отыграться было бы крайне непросто. Поэтому старался всё время сохранять концентрацию. Первый сет прошёл просто здорово, мне не пришлось отыгрывать ни одного брейк-пойнта. Второй сет был уже намного упорнее. Было сложно, но я очень рад, что вышел в финал», — сказал россиянин в интервью пресс-службе парижского «Мастерса».

В финале «Мастерса», который состоится 8 ноября, Даниил сыграет с победителем второго полуфинала: в нём встретятся испанский теннисист Рафаэль Надаль и представитель Германии Александр Зверев.

Медведев вышел в финал «Мастерса» в Париже, обыграв Раонича