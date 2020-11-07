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Медведев: когда играешь с Раоничем, всегда чувствуешь опасность

Медведев: когда играешь с Раоничем, всегда чувствуешь опасность
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над канадцем Милошем Раоничем в полуфинале «Мастерса» в Париже.

«Когда играешь с Милошем, всегда чувствуешь опасность. Ему достаточно одного брейка — после этого отыграться было бы крайне непросто. Поэтому старался всё время сохранять концентрацию. Первый сет прошёл просто здорово, мне не пришлось отыгрывать ни одного брейк-пойнта. Второй сет был уже намного упорнее. Было сложно, но я очень рад, что вышел в финал», — сказал россиянин в интервью пресс-службе парижского «Мастерса».

В финале «Мастерса», который состоится 8 ноября, Даниил сыграет с победителем второго полуфинала: в нём встретятся испанский теннисист Рафаэль Надаль и представитель Германии Александр Зверев.

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