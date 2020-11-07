Директор Australian Open Крэйг Тили рассказал о перспективе новых турниров в Австралии

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили рассказал, что в планах организации значится возможность проведения новых турниров в Австралии после Australian Open 2021.
«Сейчас у нас идёт такое обсуждение. Считаю, что в феврале и марте следующего года у тенниса по-прежнему будут трудности, связанные со свободой передвижения и локдаунами. Суть обсуждения в том, как это повлияет на остальной тур и вообще, хотят ли этого игроки. Если хотят, мы готовы работать.
Наше главное преимущество заключается в том, что после карантина игроки смогут свободно перемещаться: ходить в рестораны, в кино — в общем, заниматься чем угодно. Но наша главная задача – безопасность.
Во время Открытого чемпионата США вирус был на спаде, потому что подходила к концу первая волна. А к нам игроки поедут из мест, где пандемия в разгаре. Конечно, у прибывших наверняка будут положительные случаи. Так что сперва нужно будет решить этот вопрос.
Я по-прежнему очень оптимистичен в отношении тенниса, и в каком-то смысле это отличная возможность. Это спорт, в который можно играть безопасно», — приводит слова Тили Daily Mail.
- 7 ноября 2020
-
19:32
-
19:14
-
18:55
-
18:47
-
17:51
-
17:43
-
17:28
-
16:50
-
16:33
-
16:11
-
15:22
-
13:44
-
10:56
-
10:02
-
09:38
-
03:25
-
03:11
-
02:26
-
00:49
- 6 ноября 2020
-
23:17
-
23:03
-
22:11
-
20:10
-
20:04
-
19:47
-
19:38
-
19:32
-
19:15
-
18:48
-
18:16
-
17:14
-
17:05
-
16:43
-
16:05
-
15:38