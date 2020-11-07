Директор Australian Open Крэйг Тили рассказал о перспективе новых турниров в Австралии

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили рассказал, что в планах организации значится возможность проведения новых турниров в Австралии после Australian Open 2021.

«Сейчас у нас идёт такое обсуждение. Считаю, что в феврале и марте следующего года у тенниса по-прежнему будут трудности, связанные со свободой передвижения и локдаунами. Суть обсуждения в том, как это повлияет на остальной тур и вообще, хотят ли этого игроки. Если хотят, мы готовы работать.

Наше главное преимущество заключается в том, что после карантина игроки смогут свободно перемещаться: ходить в рестораны, в кино — в общем, заниматься чем угодно. Но наша главная задача – безопасность.

Во время Открытого чемпионата США вирус был на спаде, потому что подходила к концу первая волна. А к нам игроки поедут из мест, где пандемия в разгаре. Конечно, у прибывших наверняка будут положительные случаи. Так что сперва нужно будет решить этот вопрос.

Я по-прежнему очень оптимистичен в отношении тенниса, и в каком-то смысле это отличная возможность. Это спорт, в который можно играть безопасно», — приводит слова Тили Daily Mail.