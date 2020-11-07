Зверев вышел в финал «Мастерса» в Париже, где встретится с Медведевым

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал «Мастерса» в Париже. В полуфинале со счётом 6:4, 7:5 он победил испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Зверев 13 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. Надаль подал 5, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3.

В финале Александр сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который в полуфинале со счётом 6:4, 7:6 (7:4) одолел канадца Милоша Раонича.

«Мастерс» в Париже стартовал 2 ноября. Призовой фонд турнира составляет €3 732 680.

В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, обыгравший в финале Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир категории АТР 1000.