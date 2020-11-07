«Я хотел уехать с трофеем». Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в игре со Зверевым

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в полуфинале «Мастерса» в Париже, которое ему нанёс Александр Зверев из Германии.
«Конечно, я хотел уехать отсюда с трофеем. Но я доволен своей игрой, потому что почувствовал, что она улучшилась по сравнению с тем, что было в начале недели. Алекс сыграл очень хорошо. Он выиграл два турнира подряд и очень хорошо играет здесь. У него действительно отличные подачи. Я слишком поздно понял, как с ним нужно играть.
Конечно, я огорчён. Но поражения — тоже часть игры. В конце концов, я встречался с великим игроком и поэтому принимаю проигрыш. Зверев играл немного лучше меня», — цитирует испанца Le 10 Sport.
В финале «Мастерса» Зверев сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится 8 ноября. Призовой фонд турнира составляет €3 732 680.
В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, обыгравший в финале Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир категории АТР 1000.
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