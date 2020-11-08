«Год назад я что-то приготовил. Кажется, это было съедобно». Медведев – об умении готовить

Российский теннисист Даниил Медведев в интервью Atp Tour ответил на вопрос, когда он в последний раз готовил.
«Когда я в последний раз готовил? Если честно, с этим у меня есть некоторые проблемы. Думаю, в последний раз это было год назад. Весь карантин я провёл с женой, а она в этом деле настоящий специалист. Она охотно готовит для меня. Ну а иногда мы заказываем еду.
Но зато где-то год назад, после Шанхая уже, я приготовил что-то для жены. И это было съедобно. Я могу приготовить мясо и пасту. И по большому счёту больше ничего. У меня просто нет навыков, чтобы сделать что-то большее, чем это. Но мясо и макароны, это ведь тоже неплохо», — рассказал Даниил.
В понедельник, 9 ноября, Медведев поднимется на четвёртую строчку в рейтинге ATP. Он сместит 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.
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