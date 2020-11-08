«Обычно я не прошу о таких вещах». Медведев вспомнил, как сделал селфи с Де Брёйне

Россиянин Даниил Медведев рассказал, как попросил белигийского футболиста Кевина Де Брёйне о селфи.
«Когда я просил о селфи? Ну, обычно я не прошу о таких вещах. Даже когда не был знаменит. Но в прошлом году, когда я отдыхал на Минокосе, увидел там Кевина Де Брёйне. У меня есть друг, который очень похож на него. Никакой разницы. И я подумал, что мне нужно сделать с Кевином селфи хотя бы из-за этого.
Как-то мы с женой пошли в магазин. И вдруг из него выходит Де Брёйне. Со всех сторон сразу посыпались крики: “Селфи, селфи!” И тут я сказал, что я тоже должен это сделать. Изначально я хотел сказать Кевину: “Боже, мой друг выглядит также, как и ты!” Но ведь он даже не знает меня. Поэтому я просто попросил о селфи. И сделал его», — рассказал Даниил во время интервью Atp Tour.
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