Рафаэль Надаль: не думаю, что на парижский «Мастерс» наложено проклятие

Испанец Рафаэль Надаль после поражения в полуфинале парижского «Мастерса» от немецкого теннисиста Александра Зверева прокомментировал мнение ряда болельщиков, согласно которому на турнир в столице Франции наложено проклятие и именно поэтому Надаль ни разу его не выигрывал.

«Если честно, не думаю, что на парижский «Мастерс» наложено проклятие. Мне не кажется чем-то экстраординарным не выиграть «Мастерс 1000». И нет ничего необычного в том, чтобы проиграть такому великому игроку, как Зверев. Это мой первый турнир в сезоне на этом покрытии. Я бы никогда не стал говорить о проклятом турнире», — приводит слова испанца Essentially Sports.

В 2020 году «Мастерс» стартовал 2 ноября. Финал состоится 8 ноября. Призовой фонд турнира составляет €3 732 680.

В 2019-м победителем турнира стал серб Новак Джокович, обыгравший в финале Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир категории АТР 1000.