Надаль: турнир в Париже поможет мне в подготовке к ATP Finals

Испанец Рафаэль Надаль подвёл итоги соревнований в Париже, где он дошёл до полуфинала. За шаг до решающего матча он уступил немцу Александру Звереву — 4:6, 5:7.



«Не могу сказать, что турнир получился плохим. Я провёл достаточное время на корте и получил практику игры в помещении — играл в таких условиях впервые в сезоне. Конечно, хотелось выиграть, но это всегда сложно.



На протяжении всего турнира у меня был правильный настрой, я боролся в каждом матче. Это дало мне возможность провести целых четыре игры, а это уже должно помочь в Лондоне», — цитирует Надаля официальный сайт АТР.



В 2020 году «Мастерс» стартовал 2 ноября. Финал состоится сегодня, 8 ноября. В решающем матче Зверев сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.



В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, обыгравший в финале Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир категории АТР 1000.