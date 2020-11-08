Медведев: когда в последний раз встречал кумира? На каждом турнире с Рафой и Роджером

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, когда в последний раз встречал кумира из детства.



«Честно говоря, каждый турнир. Мы уже, наверное, не думаем об этом, но это же Надаль и Федерер. Подумать только — когда мне было шесть лет, они уже играли на невероятном уровне. Возможно, сейчас мы не сильно ценим возможность встретиться с ними, сыграть с ними», — цитирует Медведева официальный сайт АТР.



Даниил рассказал также, как попросил бельгийского футболиста Кевина Де Брёйне о селфи.



Сегодня, 8 ноября, уроженец Москвы сыграет в финальном матче турнира категории «Мастерс» в Париже (Франция). Его соперником станет немец Александр Зверев. В полуфинальной встрече он обыграл Милоша Раонича из Канады.