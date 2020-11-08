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Медведев: когда в последний раз встречал кумира? На каждом турнире с Рафой и Роджером

Медведев: когда в последний раз встречал кумира? На каждом турнире с Рафой и Роджером
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, когда в последний раз встречал кумира из детства.

«Честно говоря, каждый турнир. Мы уже, наверное, не думаем об этом, но это же Надаль и Федерер. Подумать только — когда мне было шесть лет, они уже играли на невероятном уровне. Возможно, сейчас мы не сильно ценим возможность встретиться с ними, сыграть с ними», — цитирует Медведева официальный сайт АТР.

Даниил рассказал также, как попросил бельгийского футболиста Кевина Де Брёйне о селфи.

Сегодня, 8 ноября, уроженец Москвы сыграет в финальном матче турнира категории «Мастерс» в Париже (Франция). Его соперником станет немец Александр Зверев. В полуфинальной встрече он обыграл Милоша Раонича из Канады.

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