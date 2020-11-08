«Боялся выходить из дома и общаться с людьми». Кирьос рассказал, как переживал депрессию

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о непростом периоде в жизни — в последние годы у него депрессия.



«На меня давили многие люди, да и я на себя давил. В результате — потеря удовольствия от игры и вспышки гнева.



Из-за различных ожиданий от себя я впал в депрессию — боялся выходить на улицу, общаться с людьми. Тогда думал, что подвожу их, если проигрываю определённые матчи.



Помню, однажды проснулся в Шанхае в полной темноте. Было 4 часа дня, а занавески были задёрнуты. Просто не хотел вставать, не желал видеть дневной свет.



Честно, у меня не было ощущения, что могу доверять людям. Тогда моё состояние было очень мрачным.



Люди даже не хотят понять, как одиноко бывает теннисистам. Ты ведь находишься на корте абсолютно один, никто тебе не помогает, ты вынужден разбираться со всеми проблемами один», — цитирует теннисиста Star Tribune Magazine.