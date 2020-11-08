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Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Зверев в финале «Мастерса» в Париже

Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Зверев в финале «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Сегодня, 8 ноября, состоится финальный матч соревнований категории «Мастерс» в Париже (Франция), в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев. Начало запланировано на 17:00 мск.

В полуфинальных матчах Медведев обыграл канадца Милоша Раонича (6:4, 7:6 (7:4)), а Зверев — испанца Рафаэля Надаля — 6:4, 7:5.

Даниил и Алекс встречались шесть раз. Медведев выиграл лишь однажды — в прошлогоднем финале «Мастерса» в Шанхае.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Зверев на турнире в Париже.

Турнир с призовым фондом € 3 732 680 стартовал 2 ноября. В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, в финале обыгравший Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир.

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