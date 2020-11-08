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Раонич: в следующем сезоне планирую сыграть значительно меньше турниров

Раонич: в следующем сезоне планирую сыграть значительно меньше турниров
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Милош Раонич заявил о намерении сократить свой календарь в 2020 году. Причиной такого решения станут жёсткие медицинские протоколы турниров и новая система подсчёта очков.

«Если в дальнейшем мы так и будем играть неделю за неделей, зная, что можем провести целый сезон, буду выступать значительно меньше, ведь часть очков перенесётся с этого года.

Особенно это касается нынешних условий, при которых мы даже не можем покидать гостиничный номер. Это не идёт на пользу игрокам с психологической точки зрения. Каждому из нас и мне в частности нужна свобода», — цитирует Раонича Tennis World USA.

В этом сезоне Раонич провёл 32 матча, в которых одержал 23 победы. Последний трофей канадец завоевал в 2016 году.

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