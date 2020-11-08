Оже-Альяссим и Хуркач выиграли парный «Мастерс» в Париже
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим и поляк Хуберт Хуркач стали победителями парного турнира категории «Мастерс» в Париже (Франция). В финале они одержали волевую победу над Мате Павичем (Хорватия) и Бруно Суаресом (Бразилия) — 6:7 (3:7), 7:6 (9:7), 10:2.
Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. На счету Хуберта и Оже-Альяссима 12 эйсов и 3 двойные ошибки. Взять подачу соперников они шансов не имели. Проигравшая пара 7 раз подача навылет, допустила 1 двойную ошибку и не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из 6.
Сегодня, 8 ноября, состоится финальный матч «Мастерса» в Париже в одиночном разряде. Встретятся россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию поединка.
Рекомендуем вам
- 8 ноября 2020
-
16:58
-
16:27
-
15:59
-
15:23
-
14:36
-
13:22
-
10:41
-
10:14
-
10:14
-
01:06
-
00:32
-
00:03
- 7 ноября 2020
-
23:42
-
23:07
-
21:44
-
21:18
-
20:59
-
20:38
-
19:32
-
19:14
-
18:55
-
18:47
-
17:51
-
17:43
-
17:28
-
16:50
-
16:33
-
16:11
-
15:22
-
13:44
-
10:56
-
10:02
-
09:38
-
03:25
-
03:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам