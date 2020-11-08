Оже-Альяссим и Хуркач выиграли парный «Мастерс» в Париже

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим и поляк Хуберт Хуркач стали победителями парного турнира категории «Мастерс» в Париже (Франция). В финале они одержали волевую победу над Мате Павичем (Хорватия) и Бруно Суаресом (Бразилия) — 6:7 (3:7), 7:6 (9:7), 10:2.



Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. На счету Хуберта и Оже-Альяссима 12 эйсов и 3 двойные ошибки. Взять подачу соперников они шансов не имели. Проигравшая пара 7 раз подача навылет, допустила 1 двойную ошибку и не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из 6.



Сегодня, 8 ноября, состоится финальный матч «Мастерса» в Париже в одиночном разряде. Встретятся россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию поединка.