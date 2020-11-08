Аслан Карацев пробился в основную сетку турнира в Софии

Российский теннисист Аслан Карацев сумел пробиться в основную сетку теннисного турнира в Софии. В финальном матче квалификации он обыграл швейцарца Марка-Андреа Хюслера со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Поединок продолжался 1 час 31 минуту.

Ранее на турнире турнира ATP 250 в Софии россиянин со счётом 6:2, 6:3 победил болгарского теннисиста Александра Донского.

В первом круге турнира, проходящего в столице Болгарии, Карацев встретится с ещё одним теннисистом, вышедшим из квалификации, японцем Таро Даниэлем. Игра состоится 9 ноября.

Действующим чемпионом турнира в Софии является россиянин Даниил Медведев, который в этом году пропустит соревнования. В прошлогоднем финале Даниил со счётом 6:4, 6:3 победил венгра Мартона Фучовича.

Ранее сообщалось, что ряд теннисистов решил пропустить соревнования в Софии. С турнира снялись Милош Раонич (Канада), Уго Умбер (Франция), Борна Чорич (Хорватия), Филип Краинович, Душан Лайович (оба — Сербия), Джордан Томпсон (Австралия) и Фелисьяно Лопес (Испания). В состязаниях не примет участия и россиянин Карен Хачанов. В последний момет с соревнований снялись испанец Пабло Андухар и серб Ласло Джере. Их места в основной сетке заняли лаки-лузеры – украинец Илья Марченко и словак Мартин Клижан.

Турнир в столице Болгарии будет проходить с 7 по 14 ноября. Призовой фонд соревнований составляет € 542 695.