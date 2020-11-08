Зверев связал сотрудничество с Феррером с убедительной игрой на «Мастерсе» в Париже

Немецкий теннисист Александр Зверев после победы в полуфинале «Мастерса» в Париже над испанцем Рафаэлем Надалем прокомментировал результаты работы с бывшей третьей ракеткой мира испанцем Давидом Феррером, который в настоящий момент является его тренером. Успехи на турнире в столице Франции Александр связал с испанским специалистом.

«Я очень счастлив. После перерыва сезон сложился для меня очень удачно. Конечно, я очень доволен победной серией. Думаю, что таких результатов мне удалось добиться за счёт тренировок, которые мы выполняли во время перерыва из-за коронавируса.

Мы довольно много работали над большим количеством вещей. Многое удалось улучшить, и я думаю, что сейчас это заметно. Парижский «Мастерс» всегда был турниром, где я не показывал убедительную игру. А теперь я в финале», — цитирует Зверева Tennis Head.