Даниил Медведев принёс России шестую победу на парижском «Мастерсе» за 20 лет

Даниил Медведев, впервые выигравший парижский «Мастерс», стал уже четвёртым россиянином, которому удалось победить на этом турнире. В финальной игре со счётом 5:7, 6:4, 6:1 он одолел немецкого теннисиста Александра Зверева. Встреча продолжалась 2 часа и 8 минут.

Это уже шестой раз, когда представитель России побеждает в столице Франции. Ранее этот престижный трофей выигрывали Марат Сафин, Карен Хачанов и Николай Давыденко.

Сезон-2020 поначалу складывался не очень удачно для Даниила. Лучшим его результатом стал полуфинал US Open. Но затем Медведев обрёл былую уверенность. Сначала он дошёл до четвертьфинала в Вене, а в Париже впервые в сезоне пробился в решающий поединок.

Даниил — уже пятый российский теннисист после Евгения Кафельникова, Сафина, Давыденко и Хачанова, кто сумел пробиться в финал парижского «Мастерса». Примечательно, что россияне также лидеры и по количеству попаданий в решающий матч на этом турнире – 9.

Таким образом, в шестой раз за последние 20 лет россияне выигрывают «Мастерс» в Париже. Сафин побеждал здесь трижды (2000, 2002, 2004), в 2006 году успех праздновал Давыденко, в 2018-м – Хачанов, в 2020-м победу одержал Медведев.