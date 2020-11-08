Тарпищев – о победе Медведева на «Мастерсе»: Даниил обрёл себя прошлогоднего

Глава федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Париже. В решающей игре со счётом 5:7, 6:4, 6:1 Даниил победил немецкого теннисиста Александра Зверева.
«Наконец-то сработала стабильность Медведева. У Дани не было явных провалов в игре. Опасность этого матча была в том, что Зверев неудобный соперник для него, который плотно подаёт и играет очень длинно. Также у него приличная скорость. Ключевой момент был в середине второго сета, когда у Зверева пошли ошибки из-за напряжённости игры. В третьем сете уже всё было ясно, Медведев справился со скоростью Александра. Напряжённость надломила Зверева.
Главное — Медведев выиграл принципиального и сложного для себя соперника. Можно уже с уверенностью сказать, что Медведев обрёл себя прошлогоднего. Его шансы на Итоговом будут зависеть от жеребьёвки. Он провёл очень напряжённую неделю», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 8 ноября 2020
-
20:28
-
20:18
-
20:12
-
20:05
-
19:27
-
18:52
-
18:29
-
16:58
-
16:27
-
15:59
-
15:23
-
14:36
-
13:22
-
10:41
-
10:14
-
10:14
-
01:06
-
00:32
-
00:03
- 7 ноября 2020
-
23:42
-
23:07
-
21:44
-
21:18
-
20:59
-
20:38
-
19:32
-
19:14
-
18:55
-
18:47
-
17:51
-
17:43
-
17:28
-
16:50
-
16:33
-
16:11