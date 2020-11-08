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Тарпищев – о победе Медведева на «Мастерсе»: Даниил обрёл себя прошлогоднего

Тарпищев – о победе Медведева на «Мастерсе»: Даниил обрёл себя прошлогоднего
Теннис / ATP 0

Глава федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Париже. В решающей игре со счётом 5:7, 6:4, 6:1 Даниил победил немецкого теннисиста Александра Зверева.

«Наконец-то сработала стабильность Медведева. У Дани не было явных провалов в игре. Опасность этого матча была в том, что Зверев неудобный соперник для него, который плотно подаёт и играет очень длинно. Также у него приличная скорость. Ключевой момент был в середине второго сета, когда у Зверева пошли ошибки из-за напряжённости игры. В третьем сете уже всё было ясно, Медведев справился со скоростью Александра. Напряжённость надломила Зверева.

Главное — Медведев выиграл принципиального и сложного для себя соперника. Можно уже с уверенностью сказать, что Медведев обрёл себя прошлогоднего. Его шансы на Итоговом будут зависеть от жеребьёвки. Он провёл очень напряжённую неделю», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Париж снова наш! Медведев стал 4-м россиянином, выигравшим «Мастерс» в столице Франции
Даниил Медведев выиграл первый титул в сезоне. Случилось это на «Мастерсе» в Париже, который всегда был счастливым для россиян.
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