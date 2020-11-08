Тарпищев — о поражении Рублёва от Вавринки: Андрей нарушил закон тенниса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, почему рекордсмен сезона по количеству выигранных матчей и завоёванных титулов Андрей Рублёв уступил швейцарцу Стэну Вавринке на «Мастерсе» в Париже.

«Рублёв проиграл Вавринке не по обязаловке. И хорошо, что именно Вавринке, потому что он не является для него прямым конкурентом. Андрей реально получил отдых перед Итоговым турниром.

Что касается самого матча, Рублёв проиграл, потому что рано подумал, что выиграл. Он не нашёл контраргументов на игру. Андрей нарушил закон тенниса — я должен выходить играть в свой теннис, если он не приносит успеха, сыграть в любой другой, который принесёт результат. Когда игра выравнялась и Вавринка начал удачно играть в обмене, нужно было варьировать игру. Если бы Рублёв чуть-чуть добавил в этом — победил бы. А Андрей поверил и не смог перестроиться», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.