Даниил Медведев — о победе на «Мастерсе»: очень рад этому титулу. Увидимся в Лондоне!

Россиянин Даниил Медведев, ставший сегодня, 8 ноября, победителем «Мастерса» в Париже, прокомментировал свою победу.

«Большое спасибо за поддержку на этой неделе. И вообще в течение всего года. У меня были непростые отрезки. Были моменты, когда всё складывалось хорошо. Очень рад этому титулу. Увидимся в Лондоне!» — сказал Медведев, обращаясь к болельщикам на своей странице в «Твиттере».

Видео можно посмотреть на странице Даниила Медведева в «Твиттере».

В финале российский теннисист со счётом 5:7, 6:4, 6:1 победил представителя Германии Александра Зверева.

Для Медведева это был первый титул в 2020 году. Его лучшим результатом был полуфинал US Open, где он проиграл будущему чемпиону, австрийцу Доминику Тиму.

Завтра, 9 ноября, россиянин поднимется на четвёртую строчку в рейтинге ATP. Он сместит 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.

Следующим турниром для Медведева станет Итоговый чемпионат, который пройдёт с 15 по 22 ноября в Лондоне.