Камельзон – о победе Медведева на «Мастерсе»: с такой игрой Даниил может победить любого

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу Даниила Медведева на «Мастерсе» в Париже. В финале россиянин одержал волевую победу над Александром Зверевым.

«Даниил Медведев сегодня был хорош! В первом сете мы наблюдали равную игру, но в конце Даниил неожиданно проиграл подачу. Мне это было не совсем понятно. Думал, что дальнейшая игра пройдёт под диктовку Зверева, но Медведева будто подменили! Он здорово начал второй сет, получалось практически всё. Наш теннисист был так хорош, что Зверев попросту ничего не мог поделать. Решающий сет — отдельная история. С той игрой, которую Медведев показал в третьем сете, можно обыграть абсолютно любого соперника. У него была скорость, отличные розыгрыши, фантастическая задняя линия. Конечно, подводила первая подача, но это не стало проблемой.

Такие заслуженные победы вдохновляют. Когда проигрываешь в четвертьфинале — это одно, а когда побеждаешь на турнире, то психология всегда будет на твоей стороне. Раз Медведев показал отличную игру в Париже, то почему бы с такой игрой не выступить на Итоговом турнире?

Что касается Рублёва, зря он принял участие в парижском турнире. Он уже попал на Итоговый, зачем нужно было выступать во Франции? Организм же не железный! Вавринка оказал Рублёву добрую услугу, выбив Андрея из турнира. Сейчас он отдохнёт, приведёт себя в порядок и покажет хорошую игру на Итоговом турнире.

Наши парни — большие молодцы. Победа Рублёва в Вене, триумф Медведева в Париже — это очень круто! Два русских парня показали, что мужской теннис в нашей стране на очень высоком уровне», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.