Даниил Медведев – о победе в Париже: я просто суперсчастлив!

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу на «Мастерсе» в Париже. В финальной игре Даниил победил немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 5:7, 6:4, 6:1.
«Здорово, я действительно счастлив. Я никогда не праздную после игр, но побеждать, конечно, очень люблю. Перед турниром я был не в лучшей форме. В этом году я не добрался ни до одного финала. Я даже жаловался жене по этому поводу.
Но наконец я победил в «Берси», на турнире, который мне нравится. Первый титул во Франции, первый финал во Франции — три титула «Мастерса». Я просто суперсчастлив и надеюсь, смогу продолжить в том же духе.
Я очень хорошо играл на этом турнире, в особенности сегодня. После первого сета я мог бы надломиться, Саша играл хорошо, действительно хорошо. Я просто держался и в какой-то момент вышел на свой уровень. А затем стал давить на него. И это сработало», — приводятся слова Медведева на официальном сайте парижского «Мастерса».
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