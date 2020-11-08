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Зверев – о проигрыше Медведеву в Париже: Даниил буквально изматывает. Он отличный игрок

Зверев – о проигрыше Медведеву в Париже: Даниил буквально изматывает. Он отличный игрок
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев после поражение от россиянина Даниила Медведева в финале парижского «Мастерса» рассказал о причине неудачи.

«Даниил буквально изматывает. Он заставляет много бегать, постоянно двигаться. Игра с Маннарино утомила меня, потому что он действует в схожей манере. Адриан тоже изрядно утомляет соперников. Он играет очень плоско. Это всё время очень длинные розыгрыши.

Даниил никогда просто так не подарит очки. Он отличный игрок. Это его первая победа на турнире в этом сезоне. Знаю, что поначалу у него всё складывалось не лучшим образом. В то время как мой сезон изначально проходил довольно хорошо.

Что ж, посмотрим, что получится в Лондоне. Но в общем я доволен игрой. Мне просто нужно, может быть, немного прибавить в физике», — приводятся слова Зверева на официальном сайте парижского «Мастерса».

Париж снова наш! Медведев стал 4-м россиянином, выигравшим «Мастерс» в столице Франции
Даниил Медведев выиграл первый титул в сезоне. Случилось это на «Мастерсе» в Париже, который всегда был счастливым для россиян.
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