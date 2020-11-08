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«Сумел исполнить дроп-шот и обрёл уверенность». Медведев — о победе над Зверевым в Париже

«Сумел исполнить дроп-шот и обрёл уверенность». Медведев — о победе над Зверевым в Париже
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев, который завтра, 9 ноября, поднимется на четвёртую строчку в рейтинге ATP, поделился эмоциями от победы в финале «Мастерса» в Париже. В решающей игре Даниил победил немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 5:7, 6:4, 6:1.

«Я знал, что победа близка и было нужно лишь продолжать оказывать давление. В первом сете, я считаю, играл хорошо. Но у Саши была просто отличная подача. У меня не было никаких шансов. После первого сета я думал, что он будет действовать в той же манере. Даже жёстче. Но потом я вернулся в игру. Сумел исполнить дроп-шот. В итоге я обрёл уверенность. В то же время Саша стал теряться. А я захватил инициативу.
Очень рад, что победил здесь. Любой титул всегда приятен. Особенно в Париже, где выигрывало столько выдающихся теннисистов», — сказал Даниил в интервью пресс-службе парижского «Мастерса».

Париж снова наш! Медведев стал 4-м россиянином, выигравшим «Мастерс» в столице Франции
Даниил Медведев выиграл первый титул в сезоне. Случилось это на «Мастерсе» в Париже, который всегда был счастливым для россиян.
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