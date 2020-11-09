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«Под маской у меня всегда улыбка». Александр Зверев рассказал о душевном состоянии

«Под маской у меня всегда улыбка». Александр Зверев рассказал о душевном состоянии
Теннис / ATP 0

После поражения в финале парижского «Мастерса» от россиянина Даниила Медведева немецкий теннисист Александр Зверев сказал, что он чувствует себя прекрасно, даже несмотря на попытки некоторых людей испортить ему настроение.

«Многие люди пытаются испортить мне настроение. Но под этой маской у меня широкая улыбка. Чувствую себя отлично. К счастью, есть люди, которых я очень люблю. И, вероятно, в скором времени стану отцом. В моей жизни всё отлично. Кто-то может и дальше совершать нападки в мой адрес. Но под маской у меня всегда улыбка. Даже если её не видно», — сказал Александр во время пресс-конференции на «Мастерсе» в Париже.

В сезоне-2020 23-летний Зверев завоевал два титула. Следующим турниром для немецкого теннисиста станет Итоговый чемпионат, который пройдёт с 15 по 22 ноября в Лондоне.

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