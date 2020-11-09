Даниил Медведев обошёл Роджера Федерера и стал четвёртой ракеткой мира
В обновлённом рейтинге ATP от 9 ноября российский теннисист Даниил Медведев обошёл швейцарца Роджера Федерер и занял четвёртую строчку. Вчера Даниил стал победителем «Мастерса» в Париже. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 5:7, 6:4, 6:1.
Рейтинг АТР. 9 ноября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 830.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.
4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6970.
5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5525.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3919.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3455.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075.
...
20 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2245.
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Даниил Медведев – о закулисной стороне тенниса, о том, что обычно скрыто от фанатов.
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