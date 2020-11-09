Даниил Медведев рассказал, как опоздал на самолёт после свадьбы Карена Хачанова

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, когда в последний раз опоздал на самолёт.

«Если честно, такое в моей жизни было лишь однажды. Это было давно, после свадьбы Карена Хачанова, которая продолжалась два дня. Там всем пришлось нелегко. На следующий день мне нужно было в Париже делать австралийскую визу, но после свадьбы это было тяжело. Празднование закончилось в 3 или 4 часа утра, а рейс из Барселоны в Париж был в 7.

Я успел на него. Однако следующий рейс был из Парижа в Ниццу. Я был очень уставшим. Я отправился в Орли, потому что обычно билеты там дешевле. Я был уверен, что вылет из Орли. Прибыв туда, я подумал: а какой у меня терминал? И только тогда понял, что рейс у меня из аэропорта «Шарль-де-Голль». Туда я уже никак успеть не мог. Это был единственный случай, когда я опоздал на самолёт", — цитирует Медведева официальный сайт тура.