Рафаэль Надаль установил рекорд по количеству недель подряд в топ-10 рейтинга ATP

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль стал обладателем рекорда по длительности непрерывного пребывания в топ-10 рейтинга ATP, сообщает пресс-служба тура. Нынешняя неделя для уроженца Манакора является 790-й подряд в десятке лучших игроков мира. В новом рейтинге он занимает вторую строчку.
Надаль обошёл американца Джимми Коннорса, который входил в топ-10 на протяжении 789 недель. Третье место также занимает действующий теннисист — швейцарец Роджер Федерер (734). На четвёртой позиции — Иван Лендл (619), на пятой — Пит Сампрас (565).
На минувшей неделе Надаль одержал 1000-ю победу в карьере. В матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 он одолел соотечественника Фелисьяно Лопеса. В полуфинале Рафаэль проиграл немцу Александру Звереву — 4:6, 5:7.
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