Даниил Медведев: своих кумиров детства я вижу на каждом турнире

Российский теннисист Даниил Медведев в интервью официальному сайту ATP ответил на вопрос, когда он в последний раз встречал своего кумира детства.

«Если честно, я встречаю их на каждом турнире. Ты об этом не задумываешься, но это происходит, когда видишь Рафу и Роджера. Когда мне было шесть лет, они уже играли на невероятном уровне. Они мои кумиры детства. Может, мы не так сильно это ценим, потому что иногда приближаемся к их уровню на корте, а иногда и вовсе побеждаем их. Но своих кумиров я вижу на каждом турнире», — сказал Медведев.

Вчера, 8 ноября, Даниил стал победителем «Мастерса» в Париже. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 5:7, 6:4, 6:1. Надаль на этом турнире дошёл до полуфинала, где проиграл Звереву — 4:6, 5:7.