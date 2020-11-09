Россиянка Грачёва победила украинку Завацкую на старте турнира в Линце

Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира в Линце (Австрия). На старте соревнований она обыграла представительницу Украины Катарину Завацкую, пробившуюся в основную сетку в статусе лаки-лузера, со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.

Варвара дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 225 500 Грачёва поспорит с победительницей поединка Екатерина Александрова (Россия, 4) — Катержина Синякова (Чехия).

В 2019 году чемпионкой турнира в Линце стала американка Кори Гауфф. В финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 1:6, 6:2.